Кафельников отреагировал на рекорд Медведева во главе топа

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников порадовался за лидера рейтинга АТР Даниила Медведева, который установил рекорд для россиян по времени нахождения на первой строчке.

«Даниил Медведев на протяжении десяти недель - первая ракетка мира. Что тут еще говорить? Дальше все будет зависеть только от него, насколько позволит желание, стремление оставаться на вершине.

Сможет ли в будущем кто-то из россиян обойти его? Пока что никого нет из наших теннисистов. Рано или поздно кто-нибудь появится. На то это и рекорды. Кто-то должен их повторять или улучшать», - приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Россиянин не покидает первой строчки уже десять недель. До него рекордсменом являлся Марат Сафин, возглавлявший рейтинг на одну неделю меньше.

Отметим, что на второе место выбрался немец Александр Зверев, третьим идет испанец Рафаэль Надаль. Экс-лидер Новак Джокович упал сразу на седьмую строчку. Следом за ним расположился олимпийский чемпион Токио в миксте Андрей Рублев.