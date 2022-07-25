Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кафельников отреагировал на рекорд Медведева во главе топа

Даниил установил рекорд для россиян.
25 июля 2022 13:48
автор: Александр Шульгин

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников порадовался за лидера рейтинга АТР Даниила Медведева, который установил рекорд для россиян по времени нахождения на первой строчке.

«Даниил Медведев на протяжении десяти недель - первая ракетка мира. Что тут еще говорить? Дальше все будет зависеть только от него, насколько позволит желание, стремление оставаться на вершине.

Сможет ли в будущем кто-то из россиян обойти его? Пока что никого нет из наших теннисистов. Рано или поздно кто-нибудь появится. На то это и рекорды. Кто-то должен их повторять или улучшать», - приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

Россиянин не покидает первой строчки уже десять недель. До него рекордсменом являлся Марат Сафин, возглавлявший рейтинг на одну неделю меньше.

Отметим, что на второе место выбрался немец Александр Зверев, третьим идет испанец Рафаэль Надаль. Экс-лидер Новак Джокович упал сразу на седьмую строчку. Следом за ним расположился олимпийский чемпион Токио в миксте Андрей Рублев.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Кафельников отреагировал на рекорд Медведева во главе топа
Даниил установил рекорд для россиян.
25.07.2022 13:48
Теннис
автор: Александр Шульгин
Надаль обошел Федерера по количеству заработанных за карьеру призовых, но не смог стать лидером
Пальма первенства по-прежнему принадлежит Новаку Джоковичу.
25.07.2022 09:54
Теннис
автор: Александр Шульгин
Медведев обновил рекорд для россиян по нахождению на вершине рейтинга АТР
Лидерство теннисиста превысило отметку в десять недель.
25.07.2022 08:52
Теннис
автор: Александр Шульгин
Алькарас признал, что играл не лучшим образом в финале турнира в Гамбурге
Испанец уступил представителю Италии Лоренцо Музетти.
24.07.2022 23:18
Теннис
Павлюченкова больше не выступит в текущем сезоне
Россиянка никак не может избавиться от последствий рецидива травмы колена.
24.07.2022 22:18
Теннис
автор: Александр Шульгин
Павлюченкова призналась, что у нее не поменяется отношение к Касаткиной после ее каминг-аута
Ранее первая ракетка России сообщила об этом публично.
24.07.2022 21:18
Теннис
автор: Александр Бойченко
Алькарас проиграл Музетти в финале турнира в Гамбурге
Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.
24.07.2022 19:53
Теннис
Селиваненко считает, что Алькарас превзошел Хачанова по всем показателям
В пятницу, 22 июля, россиянин уступил представителю Испании со счетом 0:6, 2:6 в матче за выход в полуфинал турнира в Гамбурге.
22.07.2022 21:44
Теннис
автор: Владислав Корегин
Хачанов уступил Алькарасу в четвертьфинале турнира в Гамбурге, взяв всего два гейма в матче
Игра между теннисистами продлилась 69 минут.
22.07.2022 19:20
Теннис
автор: Владислав Корегин
Чесноков заявил, что Карацев способен вернуться в топ-20 рейтинга ATP
В данный момент россиянин является 37-й ракеткой мира.
22.07.2022 18:54
Теннис
автор: Владислав Корегин
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.07.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Чтобы кого-то купить, сначала надо кого-то продать. Время икс для Роналду!
Будущее Криштиану Роналду по-прежнему висит в воздухе. Последним вариантом для ухода из «Манчестер Юнайтед» остается мадридский «Атлетико», в котором не исключают, что сделка действительно возможна.
Удаление, пенальти, гол через себя! Как «Локо» и «Ростов» устроили триллер в Черкизове (видео)
В заключительном матче 2-го тура РПЛ железнодорожники в концовке смогли уйти от поражения, отыгравшись в меньшинстве (2:2).
«Ждем от игрока объяснений». Гендир «Динамо» — о побеге Варелы
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с Гильермо Варелой, оценил старт сезона и трансферные перспективы.
Похоже, Ферстаппен — снова чемпион! Как Леклер разбил машину на Гран-при Франции и отпустил лидера уже на 63 очка
Двенадцатый этап «Формулы-1» завершился победой Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который практически гарантировал себе второе подряд чемпионское звание.
Смолов — уже третий по голам в РПЛ! Как «Динамо» разгромило «Торпедо» (видео)
И во 2-м туре РПЛ автозаводцы оказались не способны соперничать на равных – на этот раз команда Александра Бородюка крупно проиграла бело-голубым (0:4).
«Не надо нас перехваливать!» Денис Глушаков — об удачном старте «Химок» в РПЛ
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после своего 50-го матча за подмосковную победу прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
«Рисунка игры не вижу, пока только характер». Кечинов — о победе «Спартака» в Краснодаре
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов оценил для «Плеймейкера» старт сезона для красно-белых.
«Команда Карпина использует свободные зоны и победит». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев заявил «Плеймейкеру», что Йозеф Циннбауэр проиграет тренерскую дуэль Валерию Карпину в одном из центральных матчей 2-го тура РПЛ (24 июля, 20:00).
Вместо монстра-викинга — китайский дракон. Кто такой Дин Лижень, доставшийся Непомнящему взамен Карлсена
После отказа Магнуса Карлсена защищать титул чемпиона мира соперником нашего Яна Непомнящего в матче за шахматную корону, видимо, станет Дин Лижень, занявший второе место в недавнем турнире претендентов в Мадриде.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика