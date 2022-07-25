Грачева проиграла Пигосси в первом круге турнира в Варшаве

Российская теннисистка Варвара Грачева во встрече первого круга турнира в Варшаве проиграла бразильянке Лауре Пигосси со счетом 2:6, 4:6.

Отметим, что обе теннисистки совершили по одному эйсу.

Россиянка совершила одну двойную ошибку, а ее оппонентка - ни одной. Грачева реализовала два из девяти брейк-поинтов, но проиграла пять сетов на своей подаче. У бразильянки было семь возможностей сделать брейк.

Таким образом, Пигосси вышла во второй раунд турнира в Варшаве, где встретиться с представительницей Аргентины Надией Подороской.