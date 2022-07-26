Потапова вышла во второй круг турнира в Праге, обыграв Ван из Китая

Российская теннисистка Анастасия Потапова удачно стартовала на турнире в Праге, победив представительницу Китая Синьюй Ван в матче первого круга со счетом 6:1, 6:2.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 6 минут. В прошедшей игре россиянка, занимающая 59-е место в рейтинге WTA, оформила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. У ее соперницы ни одного эйса, четыре двойные и ни одного реализованного брейка из трех.

Добавим, что во втором круге Потапова сыграет с еще одной китаянкой – Чжу Линь.