В Эстонии ввели запрет на участие российских теннисистов в турнирах на своей территории

Правительство Эстонии приняло решение запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях на территории своей страны.

Отмечается, что игроки уже получили соответствующее оповещение от Международной федерации тенниса (ITF). Тем самым, теннисисты не смогут сыграть на турнире W25 в Пярну.

– Международный спорт сейчас никоим образом не отделен от политики, Россия и Белоруссия используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем четкий сигнал, – сказала Лийна Керсны, в данный момент исполняющая обязанности министра культуры Эстонии.

Ранее российские и белорусские теннисисты не были допущены к участию на Уимблдоне-2022.