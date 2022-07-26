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В Эстонии ввели запрет на участие российских теннисистов в турнирах на своей территории

Также к соревнованиям в Эстонии не будут допущены белорусы.
26 июля 2022 21:52
автор: Владислав Корегин

Правительство Эстонии приняло решение запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях на территории своей страны.

Отмечается, что игроки уже получили соответствующее оповещение от Международной федерации тенниса (ITF). Тем самым, теннисисты не смогут сыграть на турнире W25 в Пярну.

– Международный спорт сейчас никоим образом не отделен от политики, Россия и Белоруссия используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем четкий сигнал, – сказала Лийна Керсны, в данный момент исполняющая обязанности министра культуры Эстонии.

Ранее российские и белорусские теннисисты не были допущены к участию на Уимблдоне-2022.

источник: «Советский спорт»
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