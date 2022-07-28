Кирьос признался, какой урок вынес из поражения в финале Уимблдона от Джоковича

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился эмоциями от поражения в финале Уимблдона от серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу третьей ракетки мира.

«В следующий раз я чуть спокойнее старался бы быть в эмоциональном плане. У меня чувство, что, если бы моим соперником по тому финалу был не Джокович, а кто-то другой, я выиграл бы матч, если учесть, как я подавал», - написал Кирьос в соцсетях.

Напомним, что по ходу игры Джокович 15 раз подал навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовал два из четырех брейкпоинтов. На счету Кирьоса 30 эйсов, семь двойных и один брейк при шести возможностях взять гейм на подаче соперника.

Таким образом, Джокович выиграл 21-й турнир «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по данному показателю, уступая один титул Рафаэлю Надаю. На кортах Уимблдона Новак побеждает в седьмой раз.