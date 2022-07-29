Мария Шарапова рассказала о тренировках после родов

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в соцсетях рассказала о тренировках после родов.

«Сегодня четыре недели со дня родов и две недели с тех пор, как я снова начала двигаться. Мне кажется, я никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой, как на следующий день после родов», - написала Шарапова в сосетях.

Ранее 35-летняя спортсменка в своих соцсетях опубликовала фотографию своего новорожденного сына. Мальчика назвали Теодором. Отцом ребенка является жених россиянки – британский бизнесмен Александр Гилкс.

Напомним, Шарапова завершила свою профессиональную карьеру в феврале 2020 года. Россиянка становилась победительницей пяти титулов «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» (2012, 2014), Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008).

Также Шарапова занимала первое место в рейтинге WTA.