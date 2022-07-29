Тарпищев прокомментировал разгромную победу Потаповой над второй ракеткой мира Контавейт

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Анастасии Потаповой в четвертьфинале турнира в Праге над второй ракеткой мира Анетт Контавейт (6:1, 6:1).

«Настя молодец, такие результаты внушают уверенность в собственных силах. Конечно, это говорит о ее хорошей игре, но, видимо, и Контавейт как раз выступала на фоне нагрузок», - приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Добавим, что за выход в финал Потапова поборется с победительницей матча Магда Линетт (Польша) - Ван Цян (Китай).