Политик из Великобритании осудил сотрудничество Радукану с российским тренером Турсуновым

Председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Великобритании Джулиан Найт негативно высказался о работе теннисистки Эммой Радукану с Дмитрием Турсуновым.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что российский тренер будет готовить 19-летнюю спортсменку к Открытому чемпионату США-2022, который пройдет с 29 августа по 10 сентября.

– Неприятно видеть, как россиянин тренирует восходящую звезду Великобритании номер один. Есть надежда, что LTA проконтролирует этот вопрос и сможет посоветовать Эмме, как лучше действовать, – цитирует Найта The Telegraph.

Напомним, что в данный момент Радукану занимает десятое место в рейтинге WTA. В прошлом году теннисистка одержала победу на US Open, обыграв в финале канадку Лейлу Фернандес (6:4, 6:3).