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Селехметьева проиграла Боузковой в четвертьфинальном матче турнира в Праге

Россиянка смогла выиграть лишь тре гейма в прошедшей игре.
29 июля 2022 16:55
автор: Владислав Корегин

Российская теннисистка Оксана Селехметьева завершила свои выступления на турнире в Праге.

Отметим, что в пятницу, 29 июля, в четвертьфинальном матче соревнований 170-я ракетка мира уступила Мари Боузковой из Чехии со счетом 3:6, 0:6. Игра продолжалась 1 час 25 минут.

Статистика эйсов – 1:0 в пользу Боузковой. При этом 24-летняя спортсменка не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. У россиянки две двойных и два реализованных брейка из пяти.

Добавим, что в полуфинале Боузкова сыграет против своей соотечественницы Линды Носковой.

источник: «Советский спорт»
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