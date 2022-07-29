Селехметьева проиграла Боузковой в четвертьфинальном матче турнира в Праге

Российская теннисистка Оксана Селехметьева завершила свои выступления на турнире в Праге.

Отметим, что в пятницу, 29 июля, в четвертьфинальном матче соревнований 170-я ракетка мира уступила Мари Боузковой из Чехии со счетом 3:6, 0:6. Игра продолжалась 1 час 25 минут.

Статистика эйсов – 1:0 в пользу Боузковой. При этом 24-летняя спортсменка не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. У россиянки две двойных и два реализованных брейка из пяти.

Добавим, что в полуфинале Боузкова сыграет против своей соотечественницы Линды Носковой.