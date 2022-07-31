Потапова проиграла Боузковой в финальном матче турнира в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла стать победительницей турнира в Праге, проиграв в финале чешке Мари Боузковой со счетом 0:6, 3:6.

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 1 час 11 минут. В прошедшей игре россиянка не оформила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трех. У ее соперницы ноль подач навылет, ноль двойных и семь реализованных брейков из десяти.

Таким образом, Боузкова завоевала первый в своей карьере титул на уровне WTA.