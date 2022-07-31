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Потапова проиграла Боузковой в финальном матче турнира в Праге

В прошедшей встрече россиянка смогла выиграть лишь три гейма.
31 июля 2022 15:34
автор: Владислав Корегин

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла стать победительницей турнира в Праге, проиграв в финале чешке Мари Боузковой со счетом 0:6, 3:6.

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 1 час 11 минут. В прошедшей игре россиянка не оформила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трех. У ее соперницы ноль подач навылет, ноль двойных и семь реализованных брейков из десяти.

Таким образом, Боузкова завоевала первый в своей карьере титул на уровне WTA.

источник: «Советский спорт»
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