Медведев считает, что Надаль к концу сезона станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев назвал испанца Рафаэля Надаля своим главным конкурентом за первое место в рейтинге АТР по итогам 2022 года.

«Я понимаю, что к концу сезона первым номером, вероятно, станет Рафа, если только я не буду пытаться выиграть каждый турнир. В то же время я в состоянии довольно долго удерживать первое место»,- цитирует Медведева RT.

Медведев остался первой ракеткой мира в обновленном рейтинге АТР от 1 апреля, таким образом он возглавляет его на протяжении 11 недель. Надаль идет третьим, по ходу сезона испанец победил на двух из трех прошедших турниров «Большого шлема».