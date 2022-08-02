Касаткина обыграла Рыбакину на старте турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Сан-Хосе победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 1:6, 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час 43 минуты.

По его ходу Касаткина не подавала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала шесть брейкпоинтов из девяти.

На счету Рыбакиной четыре эйса, три двойные ошибки и такое же количество брейков при восьми возможностях выиграть гейм на подаче соперницы.

Во втором круге Касаткина встретится с американкой Тэйлор Таунсенд, обыгравшей австралийку Сторм Сандерс (6:1, 6:4).