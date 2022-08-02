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Вице-президент ФТР не удивился победой Касаткиной над Рыбакиной

Первая ракетка России одолела триумфатора Уимблдона на турнире в Сан-Хосе.
02 августа 2022 11:36
автор: Максим Скороходов

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о победе первой ракетки страны Дарьи Касаткиной над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (1:6, 6:2, 6:0) в первом круге турнира в Сан-Хосе.

«Даша и Елена — теннисистки мирового уровня. В силу возраста Даша появилась ещё до Лены, на слуху уже много лет. Рыбакина изначально не должна была быть фаворитом в матче. Для Касаткиной это хорошая победа над соперницей, которая только выиграла турнир «Большого шлема». Это всегда дополнительная мотивация на игру. Даша сеяная на турнире, выше по рейтингу, соскучилась по игре после паузы», - приводит слова Селиваненко «Чемпионат».

Во втором круге Касаткина встретится с американкой Тэйлор Таунсенд, обыгравшей австралийку Сторм Сандерс (6:1, 6:4).

источник: Чемпионат.com
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