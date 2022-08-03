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Рублев и Хачанов вышли в третий круг турнира в Вашингтоне

Андрей победил британца Дрэйпера, а Карен был сильнее немца Кепфера.
03 августа 2022 09:00
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Андрей Рублев победил британца Джека Дрэйпера со счетом 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 24 минуты, вторая ракетка России ни разу не проиграл свою подачу при том, что сделал три брейка.

Позже соотечественник Рублева Карен Хачанов также вышел в третий круг турнира в Вашингтоне, одолев за 2 часа 46 минут немца Доминика Кепфера со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4.

Хачанов реализовал пять брейкпоинтов, а его соперник - три.

Рублев в третьем круге сыграет с американцем Максимом Кресси, а Хачанов - с австралийцем Алексом Де Минором.

источник: «Советский спорт»
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