Американская теннисистка Гауф уверена, что признание Касаткиной вдохновило многих людей

Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о решении первой ракетки России Дарьи Касаткиной признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я думаю, что это было действительно страшно сделать, особенно, учитывая, что ее страна не так открыта в этом вопросе, как США. Я просто очень рада за нее и желаю ей всего наилучшего. Я могу только представить, сколько людей были вдохновлены этим признанием. Думаю, именно поэтому важно высказываться о таких вещах», - приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.

Добавим, что Касаткина занимает 12-е место в рейтинге организации.

В ночь на 2 августа 25-летняя россиянка победила действующего триумфатора Уимблдона Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, (1:6, 6:2, 6:0) и вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе, где сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд.