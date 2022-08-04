Калинская обыграла Халеп и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Вашингтоне.

Встреча в столице США с румынкой Симоной Халеп была остановлена при счете 7:5, 2:0 в пользу уроженки Москвы. Бывшая первая ракетка мира отказалась от продолжения матча.

Игра продолжалась один час и семь минут.

Калинская ни разу не совершила эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала все четыре брейка.

Халеп дважды подала навылет, а также допустила пять ошибок на своей подаче и реализовала два брейка из семи.

В четвертьфинале россиянка сыграет с представительницей Эстонии Кайей Канепи.