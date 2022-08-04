Касаткина нанесла поражение Таунсенд и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Первая ракетка России Дарья Касаткина победила в матче второго круга турнира в американском Сан-Хосе местную теннисистку Тейлор Таунсенд.

Игра, которая продолжалась один час и девять минут, завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 25-летней спортсменки.

Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и смогла взять пять геймов на подаче соперницы, используя девять попыток.

Американка ни разу не подала навылет, допустила три двойные и реализовала один брейк из трех.

В четвертьфинале Касаткина встретится с победительницей матча Каролин Долхайд (США) - Арина Соболенко (Белоруссия).