Медведев переиграл Хидзикату в своем стартовом матче на турнире в Лос-Кабосе

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в следующий раунд турнира в мексиканском Лос-Кабосе.

Встреча с австралийцем Ринки Хидзикатой продолжалась один час 33 минуты и завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:4, 6:3.

Медведев выполнил пять эйсов без двойных ошибок и реализовал два из семи брейк-пойнтов. У австралийца в активе один эйс, две двойные и нет реализованных брейк-пойнтов.

В следующем раунде Медведев сыграет с теннисистом из Литвы Ричардасом Беранкисом.