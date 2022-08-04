«Ощущения были неплохими». Медведев - о выходе в третий круг турнира в Мексике

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от своей игры в матче с австралийцем Ринки Хидзикату на турнире в Лос-Кабосе.

Напомним, что встреча завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:4, 6:3.

«Непросто играть после такой паузы. Я провел первый матч на харде после турнира в Майами. На самом деле Ощущения были неплохими. Я мог бы чаще делать брейк, но когда побеждаешь, то все в порядке», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

В следующем круге турнира в Мексике россиянин сыграет с теннисистом из Литвы Ричардасом Беранкисом.