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Павлюченкова рассказала, на что уходит большая часть заработанных призовых

За всю карьеру теннисистка выиграла 12 миллионов евро.
04 августа 2022 17:42
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка Токио Анастасия Павлюченкова призналась, что львиная доля заработанных ею призовых уходит на содержание ее команды.

«Большую часть денег я трачу на переезды и на команду. Перелеты, например, - это длинные дистанции, номера в отелях и прочее. Еще стоит учитывать содержание команды, зарплаты, бонусы и т. д. В команде два-три человека точно. Большая часть денег уходит туда», - приводит слова спортсменки «РБК».

Напомним, ранее Павлюченкова объявила, что больше не выйдет на корт в текущем сезоне в связи с рецидивом старой травмы и длительным восстановлением.

источник: РБК
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