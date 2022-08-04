Павлюченкова рассказала, на что уходит большая часть заработанных призовых

Олимпийская чемпионка Токио Анастасия Павлюченкова призналась, что львиная доля заработанных ею призовых уходит на содержание ее команды.

«Большую часть денег я трачу на переезды и на команду. Перелеты, например, - это длинные дистанции, номера в отелях и прочее. Еще стоит учитывать содержание команды, зарплаты, бонусы и т. д. В команде два-три человека точно. Большая часть денег уходит туда», - приводит слова спортсменки «РБК».

Напомним, ранее Павлюченкова объявила, что больше не выйдет на корт в текущем сезоне в связи с рецидивом старой травмы и длительным восстановлением.