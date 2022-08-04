Самсонова обыграла Томлянович и вышла в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова в 1/8 турнира WTA в Вашингтоне обыграла австралийку Айлу Томлянович и вышла в четвертьфинал турнира.

Встреча продолжалась два часа 18 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

Самсонова 13 раз подавала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 15. На счету ее соперницы четыре эйса, три двойных ошибки и три реализованных брейка из семи.

За выход в полуфинал представительница России поборется с победительницей пары Мария Осорио - Эмма Радукану.