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Медведев вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе, обыграв Беранкиса

Матч длился 1 час 21 минуту.
05 августа 2022 08:09
автор: Максим Скороходов

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе победил литовского теннисиста Рикардаса Беранкиса со счетом 6:2, 6:2.

По ходу матча Медведев восемь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и сделал четыре брейка при восьми возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

Беранкис не реализовал ни одного из двух брейкпоинтов, также на его счету были один эйс и три двойных ошибки.

В полуфинале Медведев сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, победившим американца Брэндона Накасима (6:2, 6:4).

источник: «Советский спорт»
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