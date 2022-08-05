Медведев вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе, обыграв Беранкиса

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе победил литовского теннисиста Рикардаса Беранкиса со счетом 6:2, 6:2.

По ходу матча Медведев восемь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и сделал четыре брейка при восьми возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

Беранкис не реализовал ни одного из двух брейкпоинтов, также на его счету были один эйс и три двойных ошибки.

В полуфинале Медведев сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, победившим американца Брэндона Накасима (6:2, 6:4).