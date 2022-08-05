Медведев заявил, что победил Беранкиса благодаря хорошей подаче

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, благодаря чему победил литовца Рикардаса Беранкиса (6:2, 6:2) в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе.
«Было совсем по-другому. Мой соперник играл совсем не так, как Хидзиката (австралийский теннисист, которого обыграл Медведев в 1/8 финала - прим.), гораздо более агрессивно. Честно говоря, против такого типа игроков иногда особо нечего делать. Просто старайся хорошо подавать и возвращать мяч на корт. Мне это удалось. Сегодня он проиграл мало очков, но этого оказалась достаточно», - приводит пресс-служба АТР слова первой ракетки мира.
В полуфинале Медведев сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, победившим американца Брэндона Накасима (6:2, 6:4).
источник: ATP