Медведев стал первым финалистом турнира в Лос-Кабосе

Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя Сербии Миомира Кецмановича (7:6 (7:0), 6:1) в полуфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
Медведев 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.
На счету Кецмановича - один эйс, одна двойная ошибка и реализован один бпейк-пойнт.
За победу в турнире Медведев поборется с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) - Феликс Оже-Альяссим (Канада).
источник: «Советский спорт»