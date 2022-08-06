Медведев стал первым финалистом турнира в Лос-Кабосе

«Ничто не сплачивает лучше, чем пьянка или мордобой!» Главные эксцессы на льду от «Сочи» Назарова

Второй игровой день «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022 надолго запомнился болельщикам благодаря матчу «Сочи» - «Авангард», превратившемуся в одну нескончаемую драку. «Мы даем шоу!» - пояснил Андрей Назаров, который не собирается отступать от своей философии «агрессора» даже на предсезонных турнирах. Из драк с участием сочинцев уже набирается хит-парад!