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Медведев стал первым финалистом турнира в Лос-Кабосе

Россиянин обыграл Миомира Кецмановича.
06 августа 2022 09:48

Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя Сербии Миомира Кецмановича (7:6 (7:0), 6:1) в полуфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Медведев 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

На счету Кецмановича - один эйс, одна двойная ошибка и реализован один бпейк-пойнт.

За победу в турнире Медведев поборется с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) - Феликс Оже-Альяссим (Канада).

источник: «Советский спорт»
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