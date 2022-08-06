Медведев - о полуфинале турнира в Мексике: Были розыгрыши, после которых мог потерять преимущество

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы в матче полуфинала турнира в Мексике с сербом Миомиром Кецмановичем.
Напомним, что встреча завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:1 в пользу первой ракетки мира.
«Очень тяжелый матч получился. Миомир отлично начал встречу, весь первый сет прошел на высочайшем уровне. Было много сложно заработанных очков, так много розыгрышей, после которых я чувствовал, что близок к тому, чтобы потерять преимущество», - цитирует Медведева сайт ATP.
Россиянин сыграет в финале турнира с британцем Кэмероном Норри.
источник: ATP