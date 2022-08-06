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Дарья Касаткина: Если выйду в финал турнира в Сан-Хосе - это будет вообще изумит

Накануне россиянка обыграла Арину Соболенко.
06 августа 2022 11:39

Российская теннисистка Дарья Касаткинадала комментарий после победу над Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе.

Встреча продолжалась два часа 23 минуты и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки, которая два раза подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 16. На счету ее соперницы один эйс, 20 двойных ошибок и шесть реализованных брейков из 17.

«Попасть в полуфинал такого турнира - уже очень хорошее достижение. Финал - это будет вообще изумительно, не говоря уже о победе. Любой титул очень ценен», - приводит слова Касаткиной «СЭ».

За выход в финал Касаткина поспорит с победительницей пары Кори Гауф - Паула Бадоса Хиберт.

источник: «Спорт-Экспресс»
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