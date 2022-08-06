Зверев рассказал, что болен сахарным диабетом

Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что болен сахарным диабетом.

Напомним, что 25-летний спортсмен является второй ракеткой мира.

«До сих пор мало кто знал, что у меня диабет. Я всегда боялся, что соперники будут чувствовать себя сильнее в матчах против меня, если узнают о моей болезни. Сейчас все по-другому, и я больше об этом не беспокоюсь», - цитирует Зверева Süddeutsche Zeitung.

Добавим, что Александр создал благотворительный фонд который будет помогать детям с диабетом.