Дарья Касаткина пробилась в финал турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина оказалась сильнее представительницы Испании Паулы Бадосы в полуфинале турнира в Сан-Хосе. Встреча продолжалась 1 час и 23 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира.

Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из деаяти.

На счету Бадосы - ни одного эйса, две двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из семи.

За титул Касаткина поборется с Шелби Роджерс из США, которая ранее победила россиянку Веронику Кудерметову (6:3, 6:4).