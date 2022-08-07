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Медведев прокомментировал победу на турнире в Лос-Кабосе: Мне удалось показать хороший уровень

В финале россиянин обыграл Кэмерона Норри.
07 августа 2022 09:48

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий после своей победы над британцем Кэмероном Норри (7:5, 6:0) в финале турнира в Лос-Кабосе.

«В финале вы играете с лучшим игроком этой недели, так что это всегда матч высокого уровня, и я очень рад, что мне удалось показать хороший уровень, несколько хороших ударов в таком важном матче», - сказал Медведев после матча.

Напомним, что Медведев пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку м реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Норри - ни одного эйса, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из двух.

источник: Sport24.ru
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