Кафельников оценил победу Медведева в финале турнира в Лос-Кабосе

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Великобритании Кэмероном Норри в финале турнира в Лос-Кабосе (7:5, 6:0).

«Рекомендую вопрос о победе Даниила Медведева на турнире в Лос-Кабосе адресовать уважаемому депутату, который говорит, что теннис в нашей стране не надо развивать. Думаю, он даст более исчерпывающий комментарий», - приводит слова Кафельникова «СЭ».

Напомним, что Медведев пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку м реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Норри - ни одного эйса, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из двух.