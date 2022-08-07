«Россия - страна победителей». Камельзон - об успехе Медведева на турнире Лос-Кабосе

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Великобритании Кэмероном Норри в финале турнира в Лос-Кабосе (7:5, 6:0).

«Хорошая, заслуженная победа. Она подтверждает, что Россия - страна победителей. Каждое такое выступление говорит о том, что мы не сломлены, несмотря на санкции и притеснения», - приводит слова Камельзона RT.

Напомним, что Медведев пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Норри - ни одного эйса, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из двух.