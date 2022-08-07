Норри - о поражении в финале турнира в Лос-Кабосе: Медведев был слишком хорош

Британский теннисист Кэмерон Норри дал комментарий после поражения от первой ракетки мира Даниила Медведева (5:7, 0:6) в финале турнира в Лос-Кабосе (Мексика).

«Я боролся изо всех сил, но Даниил был слишком хорош. Ты и твоя команда – молодцы. Вы определенно заслужили победы на этой неделе», - приводит слова Норри Eurosport.uk.

Напомним, что Медведев пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Норри - ни одного эйса, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из двух.