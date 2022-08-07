Веснина объяснила, за счет чего Медведеву удалось победить на турнире в Лос-Кабосе

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировал победу российского теннисиста, первой ракетки мира Даниила Медведева над представителем Великобритании Кэмероном Норри в финале турнира в Лос-Кабосе (7:5, 6:0).

«Даня провел матч очень уверенно, не дал никаких шансов во втором сете и превосходил его во всем: и розыгрыши, и подача, и прием. Поэтому такой заслуженный титул у Дани получился», - приводит слова прославленной теннисистки «Чемпионат».

Напомним, что Медведев пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Норри - ни одного эйса, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из двух.