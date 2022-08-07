Медведев настроен остановить соперничество Надаля и Джоковича

Первая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что хочет быть тем, кто помешает Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу выиграть очередные титулы.

«Новак Джокович - выдающийся игрок. И он доказал это на Уимблдоне. На него оказывалось много давления, когда Рафа выиграл 22-й турнир «Большого шлема». Как только у Джоковича появился шанс выиграть 21-й ТБШ, он собрался и воспользовался им. И я хочу, чтобы это соперничество продолжалось, при этом хочу быть тем, кто сможет остановить лучшего из них», - приводит слова россиянина We Love Tennis.

Напомним, накануне Медведев выиграл свой первый турнир в 2022 году, завоевав титул в мексиканском Лос-Кабосе. В финале теннисист нанес поражение британцу Кэмерону Норри со счетом 7:5, 6:0.