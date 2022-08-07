Роман Терюшков: После того, как Медведев удалил флаг России, он стал мало меня интересовать

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Роман Терюшков не болеет за первую ракетку мира Даниила Медведева.

Напомним, что 7 августа Медведев победил в финале турнира в Лос-Кабосе британца Кэмерона Норри (7:5, 6:0) и завоевал первый титул в сезоне.

«Во-первых, поздравляю Даниила Медведева с заслуженной победой. Его финальный матч я, как и большинство россиян, не смотрел. После того, как теннисист удалил флаг России по требованию Запада, он стал мало интересовать меня и население нашей страны.

Во-вторых, не очень понимаю, что значит «российский теннисист» Д. Медведев. Если живет во Франции и вероятно имеет гражданство страны, официально определенной Москвой как недружественной, то, наверное, правильнее было бы писать «французский теннисист российского происхождения», - написал Терюшков в своем телеграм-канале.

Под «удаленным флагом России» Терюшков вспоминает, что Медведев убрал соответствующую картинку из профили в социальной сети, так как по решению АТР российские теннисисты вынуждены выступать под нейтральным флагом.

Добавим, что на турнире в Лос-Кабосе разыгрывались 250 рейтинговых очков, а также призовой фонд свыше 822 тысячи долларов.