Азаренко не выдали канадскую визу, теннисистка пропустит турнир в Торонто

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко по решению канадских властей пропустит «Мастерс» в Торонто.

«Я вынуждена сняться с турнира в Торонто, потому что мне не одобрили визу. Это по-настоящему расстраивает. Очень жаль пропускать один из моих любимых турниров. Я люблю играть в Канаде, там прекрасные болельщики», - приводит RT сообщение Азаренко в социальных сетях.

Турнир в Торонто начнется завтра в понедельник, 8 августа, а уже, через неделю, 15-го числа, в Цинциннати стартует следующий «Мастерс», на котором Азаренко намерена сыграть