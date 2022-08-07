Самсонова обыграла Канепи и стала победительницей турнира в «Вашингтоне»

Российская теннисистка Людмила Самсонова в финале турнира в Вашингтоне победила эстонку Кайю Канепи со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
По ходу игры Самсонова десять раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала три брейкпоинта из четырех.
На счету Канепи пять эйсов, две двойные и один брейк при двух возможностях выиграть гейм на подаче россиянки.
Самсонова выиграла второй турнир на уровне WTA, также Людмила является победительницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.
источник: «Советский спорт»