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Касаткина выиграла турнир в Сан-Хосе

Россиянка вернулась в топ-10 мирового рейтинга.
08 августа 2022 08:27
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла турнир WTA в Сан-Хосе, победив в финале американку Шелби Роджерс.

Встреча продолжалась два часа 34 минуты и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу россиянки, которая один раз подавала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы также один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейка из шести.

Эта победа позволила Касаткиной впервые за три года вернуться в десятку мирового женского рейтинга.

источник: «Советский спорт»
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