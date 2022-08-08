Касаткина планирует победить на турнире «Большого Шлема»

Первая ракетка России Дарья Касаткина огласила свои цели на ближайшие соревнования.

«Мечтаю о победах на турнирах «Большого Шлема» и буду пахать для того, чтобы этого добиться. Не все зависит от меня, но буду делать все, что смогу», - приводят слова теннисистки зарубежные СМИ.

Накануне Касаткина выиграла турнир WTA в Сан-Хосе, победив в финале американку Шелби Роджерс.

Встреча продолжалась два часа 34 минуты и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу россиянки, которая один раз подавала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы также один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейка из шести.

Эта победа позволила Касаткиной впервые за три года вернуться в десятку мирового женского рейтинга.