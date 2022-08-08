Даниил Медведев озвучил свои цели на остаток сезона

Первая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что считает своей задачей удержать завоеванные в 2022 году лидирующие позиции в рейтинге.

«Я знаю, чего хочу достичь. Я знаю, что я сделал для этого, как усердно трудился, и это имеет для меня значение. Знаю, что люди вокруг поддерживают меня. И, конечно, я рад завоевать этот титул в Лос-Кабосе в ранге первой ракетки мира.

Я очень рад этому. Но впереди в розыгрыше 4000 очков. Хочу заработать как можно больше очков. Это я и попытаюсь сделать», - приводят слова теннисиста зарубежные СМИ.

Напомним, титул в Мексике стал первым для россиянина в 2022 году, поскольку начало сезона он пропустил из-за операции и полностью восстановился только к «Ролан Гаррос».

Также Медведеву помогли ответные санкции АТР в отношении организаторов Уимблдона, не пустивших на турнир россиян и белорусов: в итоге соревнования в Британии были лишены рейтинговых очков.