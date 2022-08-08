Серена Уильямс впервые за 14 месяцев выиграла матч на турнирах WTA

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Торонто.
В первом раунде соревнований 40-летняя американка нанесла поражение испанке Нурию Парризас-Диас со счетом 6:3, 6:4. Игра продолжалась два часа и одну минуту.
В следующем круге Уильямс сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) – Тереза Мартинцова (Чехия).
Отметим, что для американки это первая победа в одиночном разряде на турнирах WTA с июня 2021 года. Последний титул «Большого шлема» Уильямс выигрывала в 2017-м, став победительницей Открытого чемпионата Австралии.
источник: «Советский спорт»