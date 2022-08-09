Веснина объяснила, за счет чего Касаткина смогла выиграть турнир в Сан-Хосе

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина рассказала, за счет чего первой ракетке России Дарье Касаткиной удалось одержать победу на турнире WTA в Сан-Хосе.

«Роджерс Дарья обыграла за счет минимального количества ошибок, очень стабильной первой подачи. Именно тот аспект игры, который очень часто подводит Дашу в решающий момент, - это подача. А на турнире в Сан-Хосе процент первой был очень высокий», - приводит слова Весниной одно из ведущих спортивных СМИ России.

Встреча россиянки с американкой Шелби Роджерс в финале продолжалась два часа 34 минуты и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу россиянки, которая один раз подавала навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы также один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейка из шести.

Эта победа позволила Касаткиной впервые за три года вернуться в десятку мирового женского рейтинга.