Серена Уильямс призналась, что скоро завершит карьеру

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что скоро может завершить своб спортивную карьеру.

«Думаю, уже виден свет в конце тоннеля. Я становлюсь все ближе к этому свету. Не могу дождаться, когда уже до него доберусь. Что именно представляет собой этот свет? Свобода. Я люблю играть в теннис, это потрясающее чувство. Но я не могу заниматься это вечно. Так что иногда нужно просто стараться наслаждаться моментом и делать все, что в твоих силах», - приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Напомним, что после Уимблдона-2021 Серена долгое время восстанавливалась от травмы, чтобы приехать в Великобританию через год и вылететь уже в первом раунде.

Уильямс является бывшей первой ракеткой мира.