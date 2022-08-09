Медведев о выступлении под нейтральным флагом: «Это ничего не меняет»

Первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о выступлении под нейтральным флагом.

«Выступление под нейтральным флагом ничего не меняет. Мне нравится играть в теннис. Я хочу следовать правилам. Я Даниил Медведев. И я хочу победить. Мы все любим теннис, но мы не просто играем, чтобы отбить мяч. Мы все хотим победить», - приводит слова спортсмена зарубежное СМИ.

Напомним, ранее в адрес российских теннисистов прозвучали обвинения в том, что они легко согласились убрать российский флаг из своего профиля и выступать в нейтральном статусе, а также в том, что многие из них уже длительное время проживают за границей и не имеют к России никакого отношения.