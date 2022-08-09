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Организаторы US Open решили провести благотворительный турнир вместо отстранения россиян и белорусов

В списке участников числится Азаренко.
09 августа 2022 17:09
автор: Максим Скороходов

Организаторы Открытого чемпионата США думали надо вопросом отстранения российских и белорусских теннисистов, сообщают британские СМИ.

В итоге было принято решение, что Украине больше поможет благотворительный матч чем отстранение россиян и белорусов.

Данные соревнования пройдут 24 августа. В качестве участников в настоящий момент заявлены победители турниров «Большого шлема» Виктория Азаренко, Рафаэль Надаль и Ига Швентек.

Напомним, что АТР и WTA осудили решение Уимблдона по отстранению спортсменов из России и Белоруссии, а также лишили его рейтингового статуса.

источник: «Советский спорт»
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