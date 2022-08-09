«Мне нравится быть мамой». Серена Уильямс заявила, что завершит карьеру после US Open-2022

Экс-первая ракетка мира, 23-х кратная обладательница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс официально объявила о том, что завершит карьеру после того, как сыграет на US Open-2022.

«Поверьте, я бы никогда не захотела выбирать между теннисом и семьей. Я не думаю, что это справедливо. Если бы я была парнем, я бы не писала это, потому что играла бы и выигрывала, пока моя жена занята расширением своей семьи. Не поймите меня неправильно, я люблю быть женщиной.

Я точно не хочу снова забеременеть как спортсменка. К сожалению, я не была готова выиграть «Уимблдон» в этом году и не знаю, буду ли готова победить в Нью-Йорке. Но я собираюсь попытаться. Вы привели меня к стольким победам и стольким трофеям», — написала Уильямс в соцсетях.

Добавим, что Уильямс завоевала в общей сложности 41 трофей WTA. Серена - четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.

В последний раз 40-летняя спортсменка выигрывала на турнирах «Большого шлема» на Australian Open-2017, когда была на втором месяце беременности.