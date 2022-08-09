Серена Уильямс: Надеюсь, что я стану символом чего-то большего, чем теннис

Экс-первая ракетка мира, 23-х кратная обладательница турниров «Большого шлема» Серена Уильмс заявила. что в ходе профессиональной карьеры допустила много ошибок.

«За свою карьеру я допустила много ошибок. Ошибки — это опыт, я принимаю эти моменты в себе. Я далека от совершенства, но я вытерпела столько критики в свой адрес, мне нравится думать, что я прошла через трудные времена как профессионал своего дела, и мой пример поможет следующему поколению. Я надеюсь, что с годами люди начнут думать обо мне как о символе чего-то большего, чем теннис», — передает слова Серены Vogue.

Добавим, что Уильямс завоевала в общей сложности 41 трофей WTA. Серена - четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.

В последний раз 40-летняя спортсменка выигрывала на турнирах «Большого шлема» на Australian Open-2017, когда была на втором месяце беременности.