Касаткина проиграла Андрееску в первом круге турнира в Торонто

Первая ракетка России Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Торонто.

Встреча первого раунда между россиянкой и Бьянка Андрееску из Канады завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу хозяйки корта.

Касаткина не подавала навылет, допустила семь двойных ошибок и смогла взять семь геймов на подаче соперницы, используя 16 попыток.

Канадка ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные и реализовала восемь брейков из 14.

Во втором круге турнира Андрееску будет противостоять Ализе Корне из Франции.

Напомним, что на минувшей неделе Касаткина стала победительницей турнира в Сан-Хосе.