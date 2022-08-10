Рублев в паре с Димитровым вышел во второй круг турнира в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев в паре с болгарином Григором Димитровым вышли во второй круг турнира в Монреале.

На старте турнира они переиграли представителей Австралии Мэттью Эбдена и Макса Перселла со счетом 3:6, 6:2, 10:8.

Рублев и Димитров подали три эйса, допустили три двойных ошибки и реализовали три брейка из пяти возможных. Австралийцы один раз выполнили подачу навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали два брейка, используя пять возможностей.

Добавим, что соперниками Рублева и Димитрова по второму раунду будут испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.