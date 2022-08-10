Кирьос оценил свои шансы в матче с Медведевым на турнире в Монреале

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от матча второго круга с россиянином Даниилом Медведевым на турнире в Монреале.

Напомним, что на минувшей неделе 27-летний спортсмен выиграл турнир в Вашингтоне. Медведев стал победителем соревнований в Лос-Кабосе.

«Будет очень весело на турнире в Монреале. Даниил тоже играет сразу после завоевания титула, он первая ракетка мира. Он — машина. Медведев — чертовски сильный игрок. Стиль россиянина неординарный, он отличный соперник и просто зверь. С нетерпением жду возможности увидеть, на каком я уровне по сравнению с Медведвым», — цитирует Кирьоса официальный сайт ATP.

Добавим, что Медведев выигрывал турнир в Монреале в 2021 году.

За карьеру австралиец и россиянин встречались трижды, в двух встречах победу одержал Кирьос.